CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дарницькому районі міста Київ на території приватної станції техобслуговування стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На СТО у Києві пролунав вибух, четверо людей постраждали
Вибухнув газ
Фото: espreso.tv
Про це повідомляє "Еспресо".
"Проводився ремонт гозобалонного обладненя, під час якого вибухнув балон з рідким газом", – зазначається в повідомленні.
Унаслідок вибуху постраждало 4 осіб, трьох госпіталізували з опіками.
Фото: espreso.tv
Нагадаємо, 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок. Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили. Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух.
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