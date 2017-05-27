На СТО у Києві пролунав вибух, четверо людей постраждали

У Дарницькому районі міста Київ на території приватної станції техобслуговування стався вибух.

Про це повідомляє "Еспресо".

"Проводився ремонт гозобалонного обладненя, під час якого вибухнув балон з рідким газом", – зазначається в повідомленні.

Унаслідок вибуху постраждало 4 осіб, трьох госпіталізували з опіками.



Фото: espreso.tv

Нагадаємо, 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок. Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили. Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух.