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На столичній зупинці під колесами маршрутки загинув колишній помічник ректора Нацакадемії СБУ

Водія маршрутки затримали
У ДТП за участю маршрутного таксі на зупинці в Києві загинув полковник запасу СБУ Валерій Корнієнко. Водія маршрутки можуть засудити на строк до 10 років.
На столичній зупинці під колесами маршрутки загинув колишній помічник ректора Нацакадемії СБУ Фото: ukrinform.ua

Як повідомляє "Укрінформ", під колесами маршрутки в ДТП на зупинці громадського транспорту на Оболоні 4 листопада загинув полковник запасу СБУ, колишній помічник ректора Національної академії СБУ Валерій Корнієнко.

Інформацію підтвердили також в академії.

За інформацією ГУ Нацполіції в місті Києві, водія маршрутки затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

"У випадку доведення вини чоловіку загрожує від 5-ти до 10–ти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років", – повідомили в поліції.

Громадян просять, якщо вони стали свідком ДТП або мають відеозаписи моменту її скоєння, звернутися до слідчого управління ГУНП у м. Києві.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464. На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього вже почали виходити люди, коли в цей же час маршрутка заїжджала до першого ряду та збила двох людей. У результаті наїзду жінка загинула на місці автопригоди, а чоловік помер у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

 

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04 11 2017 22:40
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