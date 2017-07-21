CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На столичних пляжах заборонили купатись
Фахівці радять утриматися від купання в столичних водоймах
Фото: 112.ua
Раніше після проведення лабораторних досліджень води в Києві не рекомендували купатися на всіх пляжах, пізніше обмеження зняли для двох з них. Про це повідомляється на сайті КП "Плесо".
Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.
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21 07 2017 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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