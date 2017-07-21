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На столичних пляжах заборонили купатись

Фахівці радять утриматися від купання в столичних водоймах
На всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.
На столичних пляжах заборонили купатись Фото: 112.ua

Раніше після проведення лабораторних досліджень води в Києві не рекомендували купатися на всіх пляжах, пізніше обмеження зняли для двох з них. Про це повідомляється на сайті КП "Плесо".

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.

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21 07 2017 12:37
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