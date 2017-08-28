Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На сторінці Порошенка у Facebook виявили понад 1500 ботів-коментаторів, – Voxukraine

Кожен шостий коментар у Facebook Порошенка був залишений ботом
Дописи на сторінці Facebook президента Петра Порошенка за час його перебування на посаді коментували і поширювали понад 1500 ботів.
На сторінці Порошенка у Facebook виявили понад 1500 ботів-коментаторів, – Voxukraine Фото:i.lb.ua

Про це йдеться у спільному дослідженні проекту Voxukraine та компанії TheRespo.

Кожен шостий коментар у Facebook Порошенка був залишений ботом.

За час президентства Порошенка більше 79 тис. унікальних Facebook-користувачів написали хоча б один коментар на його сторінці. Всього вони зробили близько 176 000 записів.

Компанія TheRespo проаналізувала кожного користувача і коментар: дослідження показали, що 98% коментаторів (77,5 тис.) – реальні люди.

Решта 2% (1,5 тис.) залишили близько 26 тис. коментарів, або 15% від всіх записів.

"Тобто кожен шостий коментар під постами президента залишений ботами", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Нідерландах суд засудив 47-річну жінку до 40 годин громадських робіт за погрози прем'єр-міністру країни у пості на Facebook.

Український Facebook, за оцінками самої мережі, виріс до 10 мільйонів акаунтів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2017 20:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.