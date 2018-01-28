На "страйку виборців" у Росії вже затримали понад 200 осіб
"За останніми даними, всього по країні затримано 243 людини. У Чебоксарах близько 50 затриманих, в Уфі близько 45. У Кемерово затримана 31 людина, в Мурманську 23 людини, в Тулі і Москві 16 затриманих, в Томську 12, в Петербурзі 10", - повідомляє "ОВД-Инфо" .
Крім того, затримували людей в Архангельську, Астрахані, Березниках, Волгограді, Калузі, Кірові, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Новочебоксарске, Петрозаводську, Раменському, Самарі, Саранську, Тольятті, Челябінську, Південно-Сахалінську.
Як відомо, опозиційний політик Олексій Навальний закликав до "страйку виборців" після того, як 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати його як кандидата на виборах президента Росії, посилаючись на наявність у політика судимості у "справі Кіровлісу".
Варто відзначити, що самого Навального сьогодні також було затримано в Москві. "Мене затримали. Це значення не має. Приходьте на Тверську. Ви не за мене виходьте, а за себе і своє майбутнє", – написав Навальний у Twitter.
Додамо, що у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального заявляють, що в Москві до офісу організації, звідки ведеться пряма трансляція акцій, прийшли співробітники поліції. Правоохоронці за допомогою пили відкрили двері в студію, де знімали випуск новин. Вони оголосили про евакуацію приміщення через "загрозу вибуху".
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