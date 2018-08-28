На субсидії може знадобитися додатково 7 млрд грн, - Рева

На цей момент потреби в додаткових коштах немає

До кінця року для субсидій може знадобитися додатково близько 7 млрд гривень.

"У нас прораховані різні варіанти. Навіть негативний сценарій теж нами прорахований. Не більше 7 млрд грн до кінця поточного року (потрібно на субсидії при гіршому варіанті)", – заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає "112 Україна".

При цьому, за його словами, на цей момент потреби в додаткових коштах немає.

"Сьогодні ще не всі кошти державного бюджету, близько 55 млрд грн (виділених) 71 млрд, використані на субсидії", – повідомив міністр соціальної політики.

Він додав, що розмір субсидії в наступному році буде залежати від ціни на газ.

За інформацією Реви, в літній період, коли потрібно було переоформляти субсидії звернулося близько 4 млн осіб. З них субсидії призначено 3 млн 200 тис. українців.

Раніше віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що підвищення цін на газ для населення, яке залишається головною вимогою Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною, не вплине на розмір платежів за комунальні послуги для отримувачів субсидій.