На суддю, яка відмовила в стягненні 100 мільйонів гривень застави з Насірова, подали скаргу
"У тексті скарги активісти навели докази дійсності незданих паспортів Романа Насірова, оприлюднені журналістами програми "Схеми", які суддя не взяла до уваги, і просять притягнути її до дисциплінарної відповідальності", – повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на "ЦПК".
Юристи побачили у діях судді дисциплінарний проступок та стверджують, що суддя порушила ч.8 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу, в якій йдеться про звернення застави в дохід держави через порушення підозрюваним її умов.
Зазначається, що Вища рада правосуддя матиме 45 днів, щоб розглянути скаргу.
Раніше суд продовжив Насірову процесуальні обов’язки щодо носіння браслету до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область.
Нагадаємо, що Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
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