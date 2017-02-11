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На суддю, яка відмовила в стягненні 100 мільйонів гривень застави з Насірова, подали скаргу

Вища рада правосуддя матиме 45 днів, щоб розглянути скаргу
Громадська організація "Центр протидії корупції" подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Солом’янского райсуду Києва Світлану Кушнір, яка відмовила у стягненні 100 мільйонів гривень застави екс-голови ДФС Романа Насірова.
На суддю, яка відмовила в стягненні 100 мільйонів гривень застави з Насірова, подали скаргу Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

"У тексті скарги активісти навели докази дійсності незданих паспортів Романа Насірова, оприлюднені журналістами програми "Схеми", які суддя не взяла до уваги, і просять притягнути її до дисциплінарної відповідальності", – повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на "ЦПК".

Юристи побачили у діях судді дисциплінарний проступок та стверджують, що суддя порушила ч.8 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу, в якій йдеться про звернення застави в дохід держави через порушення підозрюваним її умов.

Зазначається, що Вища рада правосуддя матиме 45 днів, щоб розглянути скаргу.

Раніше суд продовжив Насірову процесуальні обов’язки щодо носіння браслету до 14 грудня і дозволив виїжджати у Київську область.

Нагадаємо, що Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

 

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02 11 2017 18:42
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