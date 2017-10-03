На суді в Дніпрі ще двоє свідків убивства патрульних упізнали Пугачова
На судовому засіданні в Центральному районному суді Дніпра касир-контролер автовокзалу Сергій Олійник, який давав свідчення першим, заявив, що впізнає в ньому людину, яка, погрожуючи йому пістолетом, наказала відкрити шлагбаум у бік виїзду з території автовокзалу, передає Радіо Свобода.
Крім того, лікар лікарні імені Мечникова Юрій Грабовський, який обстежував Пугачова в день убивства патрульних, впізнав у ньому людину, яка звернулась до лікарні і в якої він за допомогою томографа виявив застряглу кулю в ребрах.
Як повідомив Грабовський, 25 вересня в другій половині дня медпрацівниця привела до нього в кабінет пацієнта з кульовим пораненням.
"Він нічого не говорив про своє поранення, а я нічого не питав. Провів обстеження, результат – вогнепальне поранення, всередині - куля. Я затягував час, користуючись тим, що пацієнт не знав, скільки проводиться обстеження. Потім зайшла група захоплення, а я вийшов", – розповів свідок про затримання обвинуваченого.
Раніше Департамент патрульної поліції Національної поліції в області заявив цивільний позов до обвинуваченого у вбивстві патрульних поліцейських. Відомство вимагає від обвинуваченого компенсації на суму 24 тисячі гривень за майно патрульних – форму, табельну зброю, патрони тощо.
Окрім того, мати загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надія Лещик вимагає стягнути з обвинуваченого у вбивстві її дочки 3 мільйони гривень компенсації моральних збитків. За словами матері, після смерті дочки вона нездужає, окрім того, на неї лягла відповідальність виростити онуків – 11 і 13 років.
Нагадаємо, що вранці 25 вересня патрульний екіпаж в Дніпрі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Сitroen з номером AE7053AA. Водій, який перебував у розшуку, вчинив опір, застрелив патрульного, поранив його напарницю й утік. Згодом, дівчина померла в лікарні.
Підозрюваним у вбивстві патрульного в Дніпрі виявився боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Олександр Пугачов. Правоохоронці затримали його, коли він намагався за підробленими документами прооперуватися в лікарні. Пугачов своєї провини не визнає.
Також у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери патрульного поліцейського Артема Кутушева який загинув у сутичці зі злочинцем.
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