На Сумщині чоловік вирощував коноплі на квітнику під Меморіалом Слави, – ФОТО
Про це повідомляють у головному управлінні Нацполіції в Cумській області.
"В рамках проведення операції "Мак-2017" працівники Буринського відділення поліції відпрацьовували територію населених пунктів району, коли на квітнику Меморіалу Слави в одному з сіл виявили посів коноплі. Грядка була доглянута – рослини акуратно підв’язані, бур’ян в більшості виполотий. Полісмени нарахували та вилучили 298 рослин коноплі. А згодом знайшли і господаря "мініплантації" – ним виявився 26-річний житель цього ж села", – повідомили в поліції.
Фото: ГУНП в Сумській області
Чоловік пояснив правоохоронцям: ще восени минулого року посіяв насіння конопель, а коли воно зійшло навесні, став доглядати.
Працівники поліції всі вилучені рослини направили на експертне дослідження.
Фото: ГУНП в Сумській області
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
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