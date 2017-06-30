Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Сумщині чоловік вирощував коноплі на квітнику під Меморіалом Слави, – ФОТО

Чоловік пояснив, що восени посіяв насіння конопель, а коли воно зійшло навесні, став доглядати
Правоохоронці Буринського району Сумської області виявили та вилучили 298 рослин коноплі, які зростали на квітнику Меморіалу Слави в одному з населених пунктів району.
На Сумщині чоловік вирощував коноплі на квітнику під Меморіалом Слави, – ФОТО Фото: ГУНП в Сумській області

Про це повідомляють у головному управлінні Нацполіції в Cумській області.

"В рамках проведення операції "Мак-2017" працівники Буринського відділення поліції відпрацьовували територію населених пунктів району, коли на квітнику Меморіалу Слави в одному з сіл виявили посів коноплі. Грядка була доглянута – рослини акуратно підв’язані, бур’ян в більшості виполотий. Полісмени нарахували та вилучили 298 рослин коноплі. А згодом знайшли і господаря "мініплантації" – ним виявився 26-річний житель цього ж села", – повідомили в поліції.


Фото: ГУНП в Сумській області

Чоловік пояснив правоохоронцям: ще восени минулого року посіяв насіння конопель, а коли воно зійшло навесні, став доглядати.

Працівники поліції всі вилучені рослини направили на експертне дослідження.


Фото: ГУНП в Сумській області

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській обл. правоохоронці викрили нарколабораторію з виготовлення марихуани.

У Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.

Італійська поліція затримала 33-річного спадкоємця дворянського роду Одескалькі за вирощування марихуани в родовому замку в Санта-Марінелла.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2017 15:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.