На Сумщині чоловік вирощував коноплі на квітнику під Меморіалом Слави, – ФОТО

Чоловік пояснив, що восени посіяв насіння конопель, а коли воно зійшло навесні, став доглядати

Правоохоронці Буринського району Сумської області виявили та вилучили 298 рослин коноплі, які зростали на квітнику Меморіалу Слави в одному з населених пунктів району.

Про це повідомляють у головному управлінні Нацполіції в Cумській області.

"В рамках проведення операції "Мак-2017" працівники Буринського відділення поліції відпрацьовували територію населених пунктів району, коли на квітнику Меморіалу Слави в одному з сіл виявили посів коноплі. Грядка була доглянута – рослини акуратно підв’язані, бур’ян в більшості виполотий. Полісмени нарахували та вилучили 298 рослин коноплі. А згодом знайшли і господаря "мініплантації" – ним виявився 26-річний житель цього ж села", – повідомили в поліції.



Фото: ГУНП в Сумській області

Чоловік пояснив правоохоронцям: ще восени минулого року посіяв насіння конопель, а коли воно зійшло навесні, став доглядати.

Працівники поліції всі вилучені рослини направили на експертне дослідження.



Фото: ГУНП в Сумській області

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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