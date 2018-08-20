На Сумщині чиновник продав більше 100 автомобілів, призначених інвалідам

У Сумській області судять керівника Благодійного фонду соціального захисту інвалідів за незаконну реалізацію понад 100 безкоштовно переданих для потреб фонду автомобілів.

"У ході слідства встановлено, що доброчинному фонду "Соцінвест" безкоштовно надано для використання в благодійних цілях 123 транспортні засоби, які були конфісковані державою і не реалізовані", - повідомляє прес-центр судової влади України.

Відчуження такого майна можливе виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів. При цьому обвинувачений зареєстрував і поставив на облік у благодійному фонді тільки 14 транспортних засобів, а інші реалізував як запчастини, не сплативши при цьому обов'язкових платежів до бюджету.

Таким чином, керівник благодійного фонду завдав шкоди державним інтересам - не надав транспортні засоби малозабезпеченим громадянам і не сплатив до держбюджету податки і збори на суму 1,66 млн грн.

Судове засідання у справі відбудеться у відкритому режимі 31 серпня 2018 року в Зарічному районному суді м. Суми.

Нагадаємо, що раніше депутатці Роменської міської ради на Сумщині Юлії Магденко спалили авто. Жінка каже, це помста за те, що викривала корупцію у місцевій владі.