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На Сумщині чиновник продав більше 100 автомобілів, призначених інвалідам

Благодійний фонд "Соцінвест" отримав 123 автомобілі, а на облік поставлено лише 14
У Сумській області судять керівника Благодійного фонду соціального захисту інвалідів за незаконну реалізацію понад 100 безкоштовно переданих для потреб фонду автомобілів.
На Сумщині чиновник продав більше 100 автомобілів, призначених інвалідам Фото: kyiv.comments.ua

"У ході слідства встановлено, що доброчинному фонду "Соцінвест" безкоштовно надано для використання в благодійних цілях 123 транспортні засоби, які були конфісковані державою і не реалізовані", - повідомляє прес-центр судової влади України.

Відчуження такого майна можливе виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів. При цьому обвинувачений зареєстрував і поставив на облік у благодійному фонді тільки 14 транспортних засобів, а інші реалізував як запчастини, не сплативши при цьому обов'язкових платежів до бюджету.

Таким чином, керівник благодійного фонду завдав шкоди державним інтересам - не надав транспортні засоби малозабезпеченим громадянам і не сплатив до держбюджету податки і збори на суму 1,66 млн грн.

Судове засідання у справі відбудеться у відкритому режимі 31 серпня 2018 року в Зарічному районному суді м. Суми.

Нагадаємо, що раніше депутатці Роменської міської ради на Сумщині Юлії Магденко спалили авто. Жінка каже, це помста за те, що викривала корупцію у місцевій владі.

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20 08 2018 16:47
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