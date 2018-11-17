На Сумщині депутату міськради спалили машину
Як заявив сам Романовський, машину спалили.
"Мені спалили авто. Хтось порадіє, хтось зрозуміє. Але напевно це "мужній" вчинок діячів, які вирішили мене зупинити", - заявив він.
У прес-службі СДП заявили також, що Романовський - "відомий активіст, який бореться за збереження місцевого підприємства "Зірка" і повернення зарплат його працівникам".
"Цього тижня я поїхав на засідання Комітету соцполітики Верховної Ради, де розглядали зарплатні борг, поставив питання перед міністерствами і "Укроборонпромом". Тепер цим підпалом машини мені вирішили закрити рота", - заявив Романовський, повідомляє прес-служба СДП.
У поліції області заявили, що інцидент стався близько опівночі.
"У дворі багатоповерхівці спалахнув автомобіль "Кіа", якій належить 43-річному місцевому мешканцю, який є депутатом Шосткинської міської ради сьомого скликання. Повідомлення про займання надійшло від пожежників. Автомобіль був припаркований у дворі багатоповерхівки, де мешкає чоловік. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля. Постраждалих немає", - повідомили у поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч2 ст.194 КК "Навмисне знищення чи пошкодження майна".
Нагадаємо, що на подвір'я депутатки Виноградівської міської ради Закарпатської області Еліси Сідей кинули вибухівку.
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