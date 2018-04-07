На Сумщині місцеві застрелили і закопали в полі потенційних контрабандистів

Трьох мешканців Запорізької області, які планували контрабандою вивезти в Росію запчастини до сільськогосподарської техніки, знайшли мертвими на Сумщині.

За повідомленням обласної прокуратури, у Краснопільському районі Сумської області 2 липня 2018 року знайшли покинуті автомобілі "Renault Trafic" та "Volkswagen LT" зі слідами крові в салоні і 11 стріляними гільзами поблизу.

"Під час огляду транспортних засобів вилучено документи, що належать трьом жителям Запорізької області. Водночас у озері неподалік с. Лозове Краснопільського району виявлено велику кількість чоловічого одягу, у тому числі з кульовими отворами та слідами крові, взуття та документи, які мають відношення до трьох вищезазначених осіб", – розповідають у прокуратурі.

Як з'ясувалося під час слідства, троє жителів Запорізької області, 1982, 1984 та 1978 років народження, того дня планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Російської Федерації запчастини до сільськогосподарської техніки. З 2 липня 2018 року на зв'язок із родичами вони не виходили.

"За результатом проведених оперативно-розшукових заходів 3 липня 2018 року затримано 41-річного житель смт Краснопілля та 36-річного сумчанина, стосовно яких зібрано достатньо доказів щодо їх причетності до зникнення трьох осіб та заволодіння їх майном. Під час невідкладного обшуку в автомобілях "УАЗ 452Д" та "Аudi 100", які належать затриманим, виявлено 3 золотих та 1 срібний ланцюжки, пусті та повні пляшки з-під оцту, гільзи та кулі різного калібру. Окрім того, в одному транспортному засобі розбиті два бокові та лобове скло, у салоні – чисельні потьоки та нашарування крові. Родичі жителів Запорізької області підтвердили, що вилучені ювелірні вироби належать зниклим. Під час проведення обшуку в домоволодінні одного зі знайомих затриманого виявлено та вилучено запасні частини до автотранспорту, які ймовірно перевозили зниклі чоловіки", – повідомляє прокуратура Сумської області.

До пошуків потерпілих залучали близько 100 осіб, спеціальні підрозділи поліції, кінологічного центру, Національної гвардії. 4 липня 2018 року знайшли 4 мобільні телефони, що належали зниклим, а близько 18:00 поблизу смт Краснопілля виявили три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані на полі, засіяному соняшником.

"Затриманим вже готується повідомлення про підозру за п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство трьох осіб з корисливих мотивів) КК України. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура наполягатиме на їх триманні під вартою. Разом з тим, встановлюються інші особи, які також можуть бути причетні до вбивства. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", – зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, Військова прокуратура заявила, що замовником вбивства полковника УБОЗ МВС Романа Єрохіна, яке сталося 26 липня 2006 року, був колишній депутат Верховної Ради Олександр Шепелєв. Вранці 4 липня йому повідомили підозру в цій справі.