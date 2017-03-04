На Сумщині митник чинив опір при затриманні на хабарі

Він систематично вимагав гроші з пасажирів потягів, за неперешкоджання у перевезенні через кордон товарів у ручній поклажі

Служба безпеки України повідомила про затримання на хабарі старшого інспектора митного поста Хутір Михайлівський Сумської митниці.

Під час затримання митник намагався позбутися грошей та чинив опір правоохоронцям.

Зазначається, що він систематично вимагав гроші з пасажирів потягів, за неперешкоджання у перевезенні через кордон товарів у ручній поклажі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисника затримали під час отримання ста доларів США від пасажиру поїзда Москва-Львів.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, перший заступник військового прокурора Західного регіону України Євген Білоусов розповів подробиці справи затримання заступника начальника Львівської митниці Шокала В. С., який вчора намагався передати хабар у розмірі $ 40 тис. військовому прокурору Львівського гарнізону Владиславу Савинцю.