На Сумщині на хабарі спіймали лікаря, який є підлеглим мера Глухова

Лікарю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років

Лікаря Глухівської центральної районної лікарні, яка підпорядковується міській раді, затримали за вимагання та отримання хабара за влаштування на роботу в ЦРЛ фельдшера.

Лікар вимагав та отримав 1500 доларів США, повідомляє офіційний сайт Прокуратури Сумської області.

"Прокуратурою Сумської області спільно з Управлінням захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в рамках кримінального провадження задокументований факт вимагання лікарем Глухівської центральної районної лікарні неправомірної вигоди від фізичної особи за вирішення питання щодо працевлаштування фельдшера в зазначену медичний заклад", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що в цей час тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення медику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.

Згідно зі статутом, Глухівська центральна районна лікарня є власністю територіальної громади міста. Мер Глухова призначає на посаду та звільняє з посади керівника лікарні.

Нагадаємо, що прокуратурою Вінницької області викрито та затримано митника під час отримання 20 тисяч грн неправомірної вигоди.