На Сумщині на хабарі спіймали лікаря, який є підлеглим мера Глухова
Лікар вимагав та отримав 1500 доларів США, повідомляє офіційний сайт Прокуратури Сумської області.
"Прокуратурою Сумської області спільно з Управлінням захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в рамках кримінального провадження задокументований факт вимагання лікарем Глухівської центральної районної лікарні неправомірної вигоди від фізичної особи за вирішення питання щодо працевлаштування фельдшера в зазначену медичний заклад", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Правоохоронці зазначають, що в цей час тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення медику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.
Згідно зі статутом, Глухівська центральна районна лікарня є власністю територіальної громади міста. Мер Глухова призначає на посаду та звільняє з посади керівника лікарні.
Нагадаємо, що прокуратурою Вінницької області викрито та затримано митника під час отримання 20 тисяч грн неправомірної вигоди.
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