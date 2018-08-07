На Сумщині намагалися вивезти в Росію книги XIX століття, - ФОТО
"У пункті пропуску "Катеринівка", оглядаючи автомобіль Nissan російської реєстрації, в багажному відділенні авто прикордонники виявили дві старовинні книги: "Первоначальные старцы Гефсиманскаго скита" та "Обличеніе на книгу Фаррара, именуемую "Жизнь Іисуса Христа" 1881 й 1899 років видання", - повідомили в Держприкордонслужбі.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Того ж дня в іншому пункті пропуску в Сумській області прикордонники виявили в автомобілі громадянина України ВАЗ, який прямував у РФ, швейну машинку Singer, виготовлену 1909 року.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
"Зараз усі виявлені предмети, які, ймовірно, становлять історичну і культурну цінність, вилучені працівниками фіскальної служби. На водіїв складено адміністративні матеріали", - додали у відомстві.
Нагадаємо, що викрадачі раритетної книги "Апостол", яку 25 квітня, знайшли в Києві, намагалися продати до Російської Федерації.
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