На Сумщині намагалися вивезти в Росію книги XIX століття, - ФОТО

В іншому пункті пропуску в РФ везли столітню швейну машинку

Через пункт пропуску "Катеринівка" у Сумській області вчора, 7 липня, намагалися вивезти в Росію дві старовинні книги XIX століття.

"У пункті пропуску "Катеринівка", оглядаючи автомобіль Nissan російської реєстрації, в багажному відділенні авто прикордонники виявили дві старовинні книги: "Первоначальные старцы Гефсиманскаго скита" та "Обличеніе на книгу Фаррара, именуемую "Жизнь Іисуса Христа" 1881 й 1899 років видання", - повідомили в Держприкордонслужбі.



Фото: dpsu.gov.ua



Фото: dpsu.gov.ua

Того ж дня в іншому пункті пропуску в Сумській області прикордонники виявили в автомобілі громадянина України ВАЗ, який прямував у РФ, швейну машинку Singer, виготовлену 1909 року.



Фото: dpsu.gov.ua



Фото: dpsu.gov.ua

"Зараз усі виявлені предмети, які, ймовірно, становлять історичну і культурну цінність, вилучені працівниками фіскальної служби. На водіїв складено адміністративні матеріали", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що викрадачі раритетної книги "Апостол", яку 25 квітня, знайшли в Києві, намагалися продати до Російської Федерації.