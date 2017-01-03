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На Сумщині невідомі підпалили будинок депутата облради від "Опоблоку"

Чиновник упевнений у замовному характері підпалу
У Кролевецькому районі Сумської області невідомі підпалили будинок депутата обласної ради Володимира Пилипейка від політичної партії "Опозиційний блок".
На Сумщині невідомі підпалили будинок депутата облради від "Опоблоку" Володимир Пилипейко. Фото: opposition.org.ua

"Депутат Сумської облради від ОБ Володимир Пилипейко заявляє про дискредитацію з боку опонентів і умисному псуванні його майна", - повідомляє сайт політсили.

Сам депутат упевнений у замовному характері підпалу і висловив надію, що причетні понесуть відповідальність за скоєне.

"Останнім часом проти мене і Шосткинської міської організації ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ розгортається брудна кампанія, метою якої є блокування діяльності моєї роботи, як представника опозиційної політичної сили, яка не боїться говорити правду в очі, так і в цілому всієї організації. Розумію, що така позиція нині є дієвою перешкодою для певних політиків, які всіма силами намагаються усунути конкурентів, дискредитувати, обмовити, залякати", - заявив Володимир Пилипейко і додав, що він повністю впевнений в замовному характері підпалу його будинку в Кролевецькому районі.

"Не маю жодного відношення до брудних справ, в яких зараз мене намагаються звинуватити опоненти. Життєві принципи та моральне виховання ніколи не дозволять мені опуститися до такого рівня", - акцентував опозиційний політик.

Володимир Пилипейко висловив надію, що порушники закону понесуть відповідну адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, що на стоянці біля свого будинку на селищі Котовського був побитий голова Роздільнянського районного ради і керівник Роздільнянської районної організації "Опозиційного блоку" Фелікс Сігал.

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01 03 2017 11:38
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