На Сумщині почали будівництво конопляного заводу з виготовлення олії
"На замовлення ТОВ "ДеснаЛенд" реконструкцію майже повністю зруйнованої будівлі комбінату, що знаходиться на вул. Жужоми, вже розпочато", - ідеться у повідомленні прес-служби Глухівської міської ради.
Зазначається, що масове виробництво олії з льону та конопель розпочнеться незабаром. Також нове виробництво забезпечить нові робочі місця.
"Цілющі властивості цих рослин все більше завойовують популярність серед населення не лише європейських країн, а й усього світу. Тому, з впевненістю можна стверджувати, що зовсім скоро попит на ці екологічно чисті продукти буде зростати, як у фармацевтичній галузі, так і у харчовій промисловості в межах всесвітнього масштабу", - додає влада Глухова.
Нагадаємо, у березні міський голова Глухова Мішель Терещенко анонсував перший в Україні європейський центр терапії марихуаною.
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