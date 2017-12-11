На Сумщині почали будівництво конопляного заводу з виготовлення олії

У Глухові Сумської області на місці колишнього комбінату харчових продуктів почали будувати завод із переробки льону та конопель.

"На замовлення ТОВ "ДеснаЛенд" реконструкцію майже повністю зруйнованої будівлі комбінату, що знаходиться на вул. Жужоми, вже розпочато", - ідеться у повідомленні прес-служби Глухівської міської ради.

Зазначається, що масове виробництво олії з льону та конопель розпочнеться незабаром. Також нове виробництво забезпечить нові робочі місця.

"Цілющі властивості цих рослин все більше завойовують популярність серед населення не лише європейських країн, а й усього світу. Тому, з впевненістю можна стверджувати, що зовсім скоро попит на ці екологічно чисті продукти буде зростати, як у фармацевтичній галузі, так і у харчовій промисловості в межах всесвітнього масштабу", - додає влада Глухова.

Нагадаємо, у березні міський голова Глухова Мішель Терещенко анонсував перший в Україні європейський центр терапії марихуаною.