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На Сумщині почали будівництво конопляного заводу з виготовлення олії

Масове виробництво олії з льону та конопель обіцяють розпочати незабаром
У Глухові Сумської області на місці колишнього комбінату харчових продуктів почали будувати завод із переробки льону та конопель.
На Сумщині почали будівництво конопляного заводу з виготовлення олії Фото: cannabiscopywriter.com

"На замовлення ТОВ "ДеснаЛенд" реконструкцію майже повністю зруйнованої будівлі комбінату, що знаходиться на вул. Жужоми, вже розпочато", - ідеться у повідомленні прес-служби Глухівської міської ради.

Зазначається, що масове виробництво олії з льону та конопель розпочнеться незабаром. Також нове виробництво забезпечить нові робочі місця.

"Цілющі властивості цих рослин все більше завойовують популярність серед населення не лише європейських країн, а й усього світу. Тому, з впевненістю можна стверджувати, що зовсім скоро попит на ці екологічно чисті продукти буде зростати, як у фармацевтичній галузі, так і у харчовій промисловості в межах всесвітнього масштабу", - додає влада Глухова.

Нагадаємо, у березні міський голова Глухова Мішель Терещенко анонсував перший в Україні європейський центр терапії марихуаною.

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12 11 2017 17:53
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