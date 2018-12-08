На Сумщині прикордонники зі стріляниною зупинили УАЗ із Росії, - ВІДЕО

Прикордонний патруль, який ніс службу неподалік від кордону в районі населеного пункту Грабовське, помітив транспортний засіб "УАЗ", який почав рухатися від кордону в тил України

У суботу в Краснопільському районі Сумської області прикордонники змушені були відкрити вогонь, щоб зупинити УАЗ із товарами з Росії, що не зупинився на кордоні.

Під час затримання водій не виконав законні вимоги прикордонного наряду щодо зупинки транспортного засобу та своїми діями намагався здійснити наїзд на прикордонника, повідомляє Держприкордонслужба.

"Аби все ж таки зупинити правопорушника, прикордонним нарядом було здійснено попереджувальні постріли вгору, на що водій не реагував та продовжував рухатися далі. З метою затримання правопорушника військовослужбовець зі складу прикордонного наряду здійснив постріли з АК-74 по колесах автомобіля", - йдеться в повідомленні.

У результаті прикордонники потрапили в одне із коліс авто. Однак водій на великій швидкості намагався продовжити рух, проте зрозумівши, що не втече, покинув автомобіль у кущах на околиці населеного пункту Земляне, а сам кинувся тікати.

Оглянувши транспортний засіб, охоронці кордону виявили в ньому близько півсотні тюків з товарами народного споживання – шуби, напівшубки, жилети, дублянки, шкіряні куртки, пуховики та трикотажні вироби в асортименті. Крім цього, в автомобілі знаходилися коробки з біжутерією та наручними годинниками.



Фото: dpsu.gov.ua

Попередньо встановлено, що затриманий вантаж був незаконно переміщений з території Росії на територію України.

Наразі транспортний засіб разом з вантажем встановленим порядком переданий працівникам поліції. Тривають оперативно-пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Також, в Україну намагались незаконно ввезти 25 гвинтівок та 100 тисяч набоїв.