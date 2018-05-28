На Сумщині п'яний водій збив дворічного хлопчика

У Сумській області затримано водія, який на смерть збив 2-річну дитину.

"Подія сталась вчора увечері в с.Сім’янівка Конотопського району. Водій автомобіля "Део Ланос", що рухався в бік Конотопа, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і збив 2-річного хлопчика, який разом із сестричкою та кількома іншими дітьми прямували узбіччям. Дитина від отриманих травм померла на місці. Винуватець дорожньо-транспортної пригоди зник з місця події", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції області.

Для затримання водія було введено в дію план "Перехоплення". У результаті всіх прийнятих заходів, правопорушника було затримано приблизно через 2 години після скоєного. Встановлено, людина після святкування Дня села вирішила "поганяти" на машині. Після того, як збив дитину, він миттю повернувся додому, залишив автомобіль у дворі матері, а сам сховався в кущах на сусідньому домогосподарстві.

"На момент затримання чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У нього відразу відібрали аналізи для проведення експертизи на наявність алкоголю в крові. Зараз чоловік перебуває під вартою", - розповів в.о. начальника Конотопської поліції Олександр Васильченко.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, які призвели до загибелі людей), за якою винуватцеві ДТП загрожує тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Нагадаємо, що в Запоріжжі патрульна поліція затримала п'яного 19-річного водія, який скоїв наїзд на пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а потім кинувся тікати.