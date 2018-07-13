На Сумщині розбився легкомоторний літак: пілот загинув

Літак ймовірно зачепився за проводи електропередач високої напруги, перевернувся й впав на землю

У Сумській області неподалік села Миколаївка розбився літак, який обробляв кукурудзяне поле, пілот загинув на місці.

"Подія сталась сьогодні в Роменському районі. Повідомлення про те, що поблизу автодороги до села Миколаївка розбився одномісний літак, надійшло до чергової частини поліції о 10:28", – розповіла речниця Нацполіції у Сумській області Ельвіра Біганова, передає UA:Суми.

"На виїзді ця інформація підтвердилась. Пілот загинув на місці події", – додала Біганова.

Попередньо правоохоронці встановили, що цей літак обробляв поля кукурудзи.

Поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею №281 ч. 3 "Порушення правил повітряних польотів".

На цей момент ще не встановлено, кому саме належав літак. Керував ним Аксьонов Олександр Васильович 63 року народження.

За попередньою інформацією місцевої прокуратури, літак ймовірно зачепився за проводи електропередач високої напруги, перевернувся й впав на землю.

Нагадаємо, що невеликий легкомоторний літак, зареєстрований в Україні, здійснив аварійну посадку в польському аеропорту Жешув-Ясенка.