На Сумщині у розташуванні мотопіхотного батальйону сталася пожежа: двоє військових загинули

Ще один військовослужбовець зазнав травмування

Двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі, що сталася вдень 18 лютого в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.

Ще один військовослужбовець зазнав травмування, повідомляє прес-служба Міністерстві оборони України.

На цей час пожежу локалізовано, постраждалого військовослужбовця доставлено у медичний заклад, де йому надано кваліфіковану допомогу.

Причина пожежі наразі невідома. На місці події працює комісія від Державної служби з надзвичайних ситуацій та оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.

За цим фактом призначили службове розслідування.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2017-го року на Чернігівщині солдат до смерті забив свого товариша арматурою.