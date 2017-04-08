На Сумщині викрили канал контрабанди авто з Росії
Чоловік був затриманий у рамках розпочатого обласним ГУНП кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 КК спільно з представниками прокуратури та Сумського прикордонного загону, повідомляє "Слово і Діло", посилаючись на прес-службу Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Затримання відбулося на гарячому при спробі передати хабар у розмірі 200 доларів начальнику відділу Сумського прикордонного загону за сприяння в перевезенні з Росії автомобіля без проходження митного контролю.
Зловмисник належав до злочинної групи, яка налагодила схему перевезення з РФ в Україну контрабандних автомобілів через митний пункт пропуску на території області. Її діяльність була повністю розкрита.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про його арешт на підставі ст. 208 КПК.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України виявили на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області незаконно видобутого бурштину на мільйон гривень.
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