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На Сумщині викрили розкрадання нафтопродуктів на суму 60 млн грн

Оперативники спецслужби затримали 7 учасників угруповання під час чергової "врізки" та спроби викрадення нафтопродуктів
Служба безпеки припинила масштабне розкрадання нафтопродуктів державного товариства у Сумській області.
На Сумщині викрили розкрадання нафтопродуктів на суму 60 млн грн Фото: СБУ

"Правоохоронці встановили, що група зловмисників з різних регіонів країни регулярно "врізалася" у нафтопроводи держпідприємства для відкачування продукції. Ділки автоцистернами вивозили нафтопродукти до сусідніх з Сумщиною областей, де переробляли у пальне на підпільних міні-заводах для подальшої реалізації", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ у Facebook.

За попередніми підрахунками, зловмисники встигли викрасти з нафтопроводів продукцію на майже 60 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби затримали 7 учасників угруповання під час чергової "врізки" та спроби викрадення нафтопродуктів. Співробітники СБ України вилучили понад 70 тонн викраденої нафти та 5 вантажних автомобілів, які використовувалися для її транспортування. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили групу зловмисників, які планували "продати" посаду керівника одного з державних аграрних підприємств Харківської області.

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10 06 2017 14:27
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