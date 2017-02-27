НОВИНИСпівробітники внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби спільно з військовою прокуратурою і співробітниками Нацполіціі 26 лютого затримали старшого інспектора прикордонної служби Сумського прикордонного загону у званні "старший лейтенант".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Сумщині викрили старшого інспектора прикордонної служби на отриманні хабара
За 12 тис грн правопорушник сприяв незаконному переміщенню товарів народного споживання
Фото:lustration.org.ua
"Військовослужбовця затримали на гарячому - при одержанні неправомірної вигоди в розмірі 12 тис. грн за сприяння у протиправній діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням через державний кордон товарів народного споживання поза встановленими пунктами пропуску", - повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.
У відомстві запевнили, що і надалі будуть продовжувати очищати ряди від нечистих на руку військовослужбовців, незважаючи на їх звання і статус.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох полковників - одного з Державної прикордонної служби, іншого - з Генерального штабу Збройних сил України.
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