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На Сумщині викрили старшого інспектора прикордонної служби на отриманні хабара

За 12 тис грн правопорушник сприяв незаконному переміщенню товарів народного споживання
Співробітники внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби спільно з військовою прокуратурою і співробітниками Нацполіціі 26 лютого затримали старшого інспектора прикордонної служби Сумського прикордонного загону у званні "старший лейтенант".
На Сумщині викрили старшого інспектора прикордонної служби на отриманні хабара Фото:lustration.org.ua

"Військовослужбовця затримали на гарячому - при одержанні неправомірної вигоди в розмірі 12 тис. грн за сприяння у протиправній діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням через державний кордон товарів народного споживання поза встановленими пунктами пропуску", - повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

У відомстві запевнили, що і надалі будуть продовжувати очищати ряди від нечистих на руку військовослужбовців, незважаючи на їх звання і статус.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох полковників - одного з Державної прикордонної служби, іншого - з Генерального штабу Збройних сил України.

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27 02 2017 08:20
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