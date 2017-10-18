На Сумщині заступник голови прокуратури оформив відпочинок у "Буковелі" як лікарняний

Заступнику прокурора загрожує штраф, або виправні роботи, або обмеження волі до трьох років

Генеральна прокуратура повідомила про підозру в шахрайстві і використанні підроблених документів одному із заступників прокурора Сумської області - старшому раднику юстиції.

"Наприкінці серпня поточного року вказаний прокурор, який має звання старший радник юстиції, звернувся з письмовою заявою до прокурора Сумської області щодо надання невикористаних 12 календарних днів додаткового відпочинку, оскільки під час основної щорічної відпустки він перебував на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні одного із сумських медичних закладів. До офіційної заяви заступник прокурора області додав медичні довідки про тимчасову непрацездатність з 7 по 18 серпня 2017 року", - повідомляє прес-секретар ГПУ Лариса Сарган у Facebook.

Однак під час розслідування з'ясувалося, що в цей період на стаціонарному лікуванні він не перебував, а відпочивав у с. Поляниця Яремчанського району Івано-Франківської області. Тож прокурор незаконно заволодів бюджетними коштами в розмірі понад 21 тис. гривень.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1, 4 ст. 358 КК (підробка та використання свідомо підробленого офіційного документа), а також за ч. 1 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману).

Лікарю, яка видала чиновнику довідку, також повідомили про підозру за статтею "Службова фальсифікація".

Заступнику прокурора загрожує штраф, або виправні роботи, або обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про намір звільнити новопризначеного військового прокурора сил АТО Олега Цицака, якщо протягом трьох місяців не будуть пред'явлені підозри чиновникам, причетним до крадіжки грошей на будівництві другої лінії оборони.