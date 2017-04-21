На Сумщині затримали ключового фігуранта справи Курченка
За його даними прес-центру Служби безпеки України, затриманий зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство, за допомогою якого через низку оборудок протягом 2012-2013 років угруповання на чолі з олігархом-втікачем заволоділо майже 800 мільйонами гривень Нацбанку.
Оперативники спецслужби встановили, що ділок переховується від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини, де його і затримали.
Зловмиснику повідомили про підозру та доправили до Києва для обрання судом міри запобіжного заходу.
Відзначимо, Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств. Судячи зі слів Захарченка, найпривабливіші активи російські куратори "ДНР" планують передати структурам Сергія Курченка, який утік до Росії.
Нагадаємо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.
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