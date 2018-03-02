На супутнику Сатурна виявили ознаки "метанового життя"
Про результати дослідження фахівців NASA повідомляє Phys.org.
Вчені виявили сліди вінілціаніда в атмосфері Титана на висоті 200 кілометрів за допомогою комплексу радіотелескопів Atacama Large Millimeter Array (Чилі). При цьому найбільшої концентрації молекули досягали в районах над південним полюсом супутника. При низьких температурах (мінус 179 градусів Цельсія), характерних для Титана, вінілціанід повинен концентруватися в краплі.
Як припускають вчені, ця сполука бере участь у формуванні клітинних мембран мікроорганізмів, які, ймовірно, живуть у метанових океанах супутника.
Моделювання показало, що в північній півкулі Титана вінілціаніда має бути досить для формування 10 тисяч клітин в одному кубічному сантиметрі. Це в 10 разів більше мікроорганізмів, ніж бактерій в прибережних районах земних океанів.
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