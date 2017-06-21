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Суспільна телерадіокомпанія ввела 18 посад із зарплатою 43 тисячі гривень

Розмір посадового окладу визначено наглядовою радою суспільного мовлення
До штатного розпису Національної суспільної телерадіокомпанії введено 18 посад, посадовий оклад яких становитиме 43 200 гривень.
Суспільна телерадіокомпанія ввела 18 посад із зарплатою 43 тисячі гривень Фото:stv.detector.media

18 посад до штатного розпису НСТУ введено з 15 червня. Розмір посадового окладу визначено наглядовою радою суспільного мовлення.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті "UA: Перший".

Посадовий оклад для 18 посад працівників керівного складу становить 43 000 грн (до оподаткування). Це 75 % від посадового окладу членів правління і 56,22 % від окладу Голови правління.

Як повідомляє "Детектор медіа", технічним директором може стати Дмитро Хільченко, який обіймав посаду головного технолога управління головного продюсера НТКУ, а Владислав Грузинський залишиться на посаді головного продюсера інформаційного мовлення.

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Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

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21 06 2017 15:28
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