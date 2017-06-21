Суспільна телерадіокомпанія ввела 18 посад із зарплатою 43 тисячі гривень
18 посад до штатного розпису НСТУ введено з 15 червня. Розмір посадового окладу визначено наглядовою радою суспільного мовлення.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті "UA: Перший".
Посадовий оклад для 18 посад працівників керівного складу становить 43 000 грн (до оподаткування). Це 75 % від посадового окладу членів правління і 56,22 % від окладу Голови правління.
Як повідомляє "Детектор медіа", технічним директором може стати Дмитро Хільченко, який обіймав посаду головного технолога управління головного продюсера НТКУ, а Владислав Грузинський залишиться на посаді головного продюсера інформаційного мовлення.
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Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію.
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