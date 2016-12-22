На Світлодарській дузі обидві сторони порушують Мінські домовленості – ОБСЄ

Під час боїв на Світлодарській дузі з обох боків використовувалася зброя, заборонена Мінськими домовленостями.

Зокрема, про це розповів заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, інформує "Громадське".

"Зброя, яка використовується, включає всі ті види озброєнь, що заборонені Мінськими угодами. Зокрема малокаліберні міномети, танки, а також ракетні установки, постріли з яких ми чули щонайменше двічі під час моніторингу цієї щільної території", - зазначив він.

За його словами, СММ ОБСЄ буде вимагати гарантій безпеки від обох сторін, аби отримати доступ до дороги між Дебальцевим і Світлодарськом, оскільки він для спостерігачів наразі неможливий.

Він також зазначив, у Луганському, до якого СММ змогла дістатися, були помітні значні пошкодження цивільної інфраструктури.

"Ми бачили там воронки, ймовірно, від мін, за 150 метрів від дитячого садочка. Його будівля теж була пошкоджена. Бойові дії, що ведуться обома сторонами, відбуваються близько до місць проживання мирного населення, зокрема в районі Дебальцевого", - переконаний він.

"Фактом є те, що обидві сторони порушують Мінські домовленості, застосовуючи важкі озброєння, зокрема в зонах безпеки. Обидві сторони порушують його, не допускаючи нас до місць, де трапилися найбільш складні інциденти", - заявив Хуг.

За його словами, на території, що контролює самоназвана "ЛНР", патрулю СММ погрожували зброєю.

"Працювати там нині дуже складно, але місія налаштована і далі спостерігати за ситуацією, щоб надавати об’єктивну інформацію, яка може використовуватися для пошуку вирішень проблеми", - зазначив Хуг.

На його переконання, зараз на Світлодарській дузі потрібно припинити вогонь і відвести важке озброєння від лінії зіткнення. В такому випадку, стверджує Хуг, ситуацію буде стабілізовано.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі фіксують підвищення інтенсивності бойових дій в районі Світлодарської дуги, зокрема, в Луганському.