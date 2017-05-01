На Світлодарській дузі внаслідок мінометного обстрілу поранено українського військового
Про це на брифінгу у четвер, 5 січня, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один боєць отримав поранення. Це сталося на Світлодарській дузі внаслідок ворожого мінометного обстрілу", – сказав Мотузяник.
За словами полковника, минулої доби кількість обстрілів зросла до 52, що є рекордним показником у новому 2017 році.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська із забороненого озброєння здійснили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.
Окрім того, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництві в Європі 3 січня зафіксувала 70 вибухів у Донецькій області й 2 – у Луганській.
Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.
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