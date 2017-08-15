На святкові дні запустять п'ять додаткових потягів
Поїзд № 179 Київ – Дніпро буде курсувати 24 серпня. Склад відправиться з Києва о 08:36 і приїде в Дніпро у 17:51. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 12:12 і прибуде до Києва о 22:27.
Поїзд № 271/272 Київ - Хмельницький курсуватиме 24 і 28 серпня - відправиться з Києва о 06:30 і прибуде в Хмельницький о 12:10. Назад з Хмельницького поїзд вирушить о 13:15 і прибуде до Києва о 18:25, повідомляє прес-служба компанії.
Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 24 і 28 серпня - відправиться з Києва о 08:03 і прибуде до Львова в 17:30. Назад зі Львова вирушить у 12:06 і прибуде до Києва о 21:36.
Поїзд № 206/205 Миколаїв - Київ призначено на 26 і 28 серпня - відправлення з Миколаєва призначено на 11:53, прибуття до Києва - 20:50. З Києва - відправлення о 6:17, прибуття до Миколаєва о 16:25.
Поїзд № 224/223 Одеса - Київ курсуватиме 24, 26 та 27 серпня. Склад відправиться з Одеси в 10:37 і прибуде до Києва о 20:37, у зворотний шлях він відправиться в 7:54 і прибуде до Одеси у 17:51.
Нагадаємо, на новий потяг №715/716 Київ – Перемишль, який курсуватиме з 24 серпня, з 12 серпня можна придбати квитки у всіх міжнародних касах "Укрзалізниці", а невдовзі буде відкритий і онлайн-продаж квитків.
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