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На сина Авакова одягли електронний браслет

Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів
На Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, наділи електронний браслет згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу.
На сина Авакова одягли електронний браслет Фото: facebook.com/alex.avakov

"Усе відповідно до закону, в рамках якого доведу абсурдність ангажованих звинувачень!" - повідомив у Facebook син міністра і проілюстрував свій пост фотографією з браслетом на нозі.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що обраний судом запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру неможливо оскаржити.

 

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07 11 2017 17:59
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