На систему кіберзахисту "Укренерго" планують витратити $20 млн, - Reuters
Про це повідомляє Reuters.
Система повноцінно запрацює в 2020 році. Вона буде містити нове програмне забезпечення і "адміністративні заходи". Міжнародні консультанти визначили близько 20 загроз у сфері інформаційної безпеки і нова система забезпечить від них повний захист.
"Ми розробили нову концепцію кібербезпеки, ключова мета якої - зробити фізично неможливим вплив зовнішніх загроз на українську енергосистему", - сказав глава підприємства Всеволод Ковальчук на прес-конференції за підсумками 2017 року.
За минулий рік Укренерго також прийняла концепцію захисту автоматизованих систем підприємства, стратегію розвитку інформаційної безпеки на 3 роки, концепцію розвитку IT-інфраструктури.
Крім цього, в компанії створили Центр реагування на кіберінціденти й реорганізували відділ IT-безпеки.
Нагадаємо, в Україні запустили роботу координаційного центру реагування на кіберзагрози, який співпрацюватиме із колегами із країн НАТО.
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