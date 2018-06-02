На систему кіберзахисту "Укренерго" планують витратити $20 млн, - Reuters

Система повноцінно запрацює в 2020 році

Державне підприємство Укренерго планує витратити $20 млн на нову систему кіберзахисту для компанії, яка за останні два роки кілька разів страждала від кібератак.

Про це повідомляє Reuters.

Система повноцінно запрацює в 2020 році. Вона буде містити нове програмне забезпечення і "адміністративні заходи". Міжнародні консультанти визначили близько 20 загроз у сфері інформаційної безпеки і нова система забезпечить від них повний захист.

"Ми розробили нову концепцію кібербезпеки, ключова мета якої - зробити фізично неможливим вплив зовнішніх загроз на українську енергосистему", - сказав глава підприємства Всеволод Ковальчук на прес-конференції за підсумками 2017 року.

За минулий рік Укренерго також прийняла концепцію захисту автоматизованих систем підприємства, стратегію розвитку інформаційної безпеки на 3 роки, концепцію розвитку IT-інфраструктури.

Крім цього, в компанії створили Центр реагування на кіберінціденти й реорганізували відділ IT-безпеки.

Нагадаємо, в Україні запустили роботу координаційного центру реагування на кіберзагрози, який співпрацюватиме із колегами із країн НАТО.