Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Сицилії почалося виверження вулкану Етна: над островом частково закрили повітряний простір

Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами
На італійському острові Сицилія 24 грудня почалося виверження вулкану Етна. Вулкан викинув у небо хмару попелу, ускладнивши видимість. Через це частково закрили повітряний простір над островом.
На Сицилії почалося виверження вулкану Етна: над островом частково закрили повітряний простір Гора Етна. Сицилія.5 січня 2012.

Влада дозволила лише чотири посадки на годину вдень 24 грудня в аеропорту Катанії, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії зафіксував понад 130 сейсмічних поштовхів. Найсильніший з них був магнітудою 4,0.

Вулканолог Борис Бенке зазначив, що це перше бічне виверження за останні 10 років, але воно не здається небезпечним.

Гора Етна висотою 3300 метрів є найбільшим активним вулканом в Європі. Востаннє виверження з цього вулкану спостерігали весною 2017 року. Так, у березні 2017 року унаслідок викиду лави з одного із кратерів вулкану Етна на східному узбережжі острова Сицилія десять людей отримали поранення.

Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися подалі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня. Раніше було відомо про 222 загиблих унаслідок стихійного лиха.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.