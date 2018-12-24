На Сицилії почалося виверження вулкану Етна: над островом частково закрили повітряний простір

На італійському острові Сицилія 24 грудня почалося виверження вулкану Етна. Вулкан викинув у небо хмару попелу, ускладнивши видимість. Через це частково закрили повітряний простір над островом.

Влада дозволила лише чотири посадки на годину вдень 24 грудня в аеропорту Катанії, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії зафіксував понад 130 сейсмічних поштовхів. Найсильніший з них був магнітудою 4,0.

Вулканолог Борис Бенке зазначив, що це перше бічне виверження за останні 10 років, але воно не здається небезпечним.

Гора Етна висотою 3300 метрів є найбільшим активним вулканом в Європі. Востаннє виверження з цього вулкану спостерігали весною 2017 року. Так, у березні 2017 року унаслідок викиду лави з одного із кратерів вулкану Етна на східному узбережжі острова Сицилія десять людей отримали поранення.

Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися подалі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня. Раніше було відомо про 222 загиблих унаслідок стихійного лиха.