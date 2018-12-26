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На Сицилії стався землетрус, є постраждалі і руйнування, - ОНОВЛЕНО

Землетрус стався о 3.19 ночі
В ніч на середу на північ від сицилійської Катанії стався землетрус магнітудою 4,8.
На Сицилії стався землетрус, є постраждалі і руйнування, - ОНОВЛЕНО Фото: eurointegration.com

Його епіцентр залягав на глибині лише 1 кілометра, повідомляє ANSA.

Загалом же в районі Етни було зафіксовано щонайменше 10 поштовхів в основному магнітудою не більше 2 балів. Лише один поштовх мав магнітуду 3,3.

В результаті землетрусу постраждали четверо людей. Так, двоє людей отримали незначні травми після того, як від підземних поштовхів завалився їхній будинок у селищі Флері. За їхніми словами, їм вдалося вижити лише дивом. У цьому ж самому селі рятувальники витягли з-під завалів 80-річного чоловіка, якого землетрус заскочив уві сні. Ще одного з постраждалих рятувальники дістали з-під завалів у селі Пісано.

Землетрус спричинив численні руйнування житлових будинків і церков.

Крім того, було вирішено закрити частину траси Катанія-Мессіна через пошкодження асфальту внаслідок землетрусу.

Протягом останнього тижня на Сицилії спостерігається підвищена активність вулкану Етна, який 24 грудня викинув хмару попелу, в результаті чого частково закривали повітряний простів. Втім, сейсмологи кажуть, що ймовірність повноцінного виверження є низькою і рівень загрози лишається стабільно "жовтим", найнижчим із можливих, і піднімати його не збираються.

Оновлення:

Кількість постраждалих при землетрусі поблизу сицилійського міста Катанія збільшилася до 10 осіб, повідомляє видання La Stampa.

Люди постраждали здебільшого через обвали власних будинків під час землетрусу, який стався вночі. Всі постраждалі отримали незначні травми.

15:41

Кількість постраждалих у результаті землетрусу на острові Сицилія зросла до 30 осіб,повідомляє агентство Reuters.

Землетрус почався після виверження вулкана Етна. Найбільше постраждала провінція Катанія: тут землетрус зруйнував кілька будинків, а на автобані Катанія - Мессіна утворилися тріщини. Дорогу закрили для перевірки, рух транспорту по ній обмежено.

Більшість постраждалих отримали незначні травми, що не загрожують життю і здоров'ю. Одна людина у тяжчому стані - 80-річний чоловік провів деякий час під уламками будинку.

Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися якомога далі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня. 

Кількість загиблих унаслідок цунамі в Індонезії зросла до 429. Рятувальники продовжують пошуки 154 людей, які вважаються зниклими безвісти у зоні стихійного лиха, однак пошуки та рятувальну операцію ускладнює проливний дощ.

 

 

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26 12 2018 15:43
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