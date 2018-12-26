На Сицилії стався землетрус, є постраждалі і руйнування, - ОНОВЛЕНО

В ніч на середу на північ від сицилійської Катанії стався землетрус магнітудою 4,8.

Його епіцентр залягав на глибині лише 1 кілометра, повідомляє ANSA.

Загалом же в районі Етни було зафіксовано щонайменше 10 поштовхів в основному магнітудою не більше 2 балів. Лише один поштовх мав магнітуду 3,3.

В результаті землетрусу постраждали четверо людей. Так, двоє людей отримали незначні травми після того, як від підземних поштовхів завалився їхній будинок у селищі Флері. За їхніми словами, їм вдалося вижити лише дивом. У цьому ж самому селі рятувальники витягли з-під завалів 80-річного чоловіка, якого землетрус заскочив уві сні. Ще одного з постраждалих рятувальники дістали з-під завалів у селі Пісано.

Землетрус спричинив численні руйнування житлових будинків і церков.

Крім того, було вирішено закрити частину траси Катанія-Мессіна через пошкодження асфальту внаслідок землетрусу.

Протягом останнього тижня на Сицилії спостерігається підвищена активність вулкану Етна, який 24 грудня викинув хмару попелу, в результаті чого частково закривали повітряний простів. Втім, сейсмологи кажуть, що ймовірність повноцінного виверження є низькою і рівень загрози лишається стабільно "жовтим", найнижчим із можливих, і піднімати його не збираються.

Оновлення:

Кількість постраждалих при землетрусі поблизу сицилійського міста Катанія збільшилася до 10 осіб, повідомляє видання La Stampa.

Люди постраждали здебільшого через обвали власних будинків під час землетрусу, який стався вночі. Всі постраждалі отримали незначні травми.

15:41