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У Тайвані майже 500 дітей отруїлися їжею в школі

Влада наказала призупинити роботу фірм, що постачають харчування
У місті Тайбей на Тайвані 498 школярів отруїлася неякісними шкільними обідами.
У Тайвані майже 500 дітей отруїлися їжею в школі Експерти з'ясовують причину отруєння. Фото: adelaidenow.com.au

Симптоми отруєння почали виявлятися в учнів чотирьох початкових шкіл після обіду.

Зокрема, у сімох дітей був діагностований гастроентерит, але госпіталізація не знадобилася, повідомляє CNA з посиланням на міський департамент освіти.

Після того, що сталося, влада наказала призупинити роботу фірм, що постачають харчування у потерпілі навчальні заклади, а також в інші 19 шкіл для профілактики.

Зразки їжі були направлені на експертизу, результати якої очікуються протягом 15 днів.

Нагадаємо, що у російському Красноярську чотири людини померли після отруєння сурогатним алкоголем.

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07 01 2017 17:53
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