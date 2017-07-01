У Тайвані майже 500 дітей отруїлися їжею в школі

У місті Тайбей на Тайвані 498 школярів отруїлася неякісними шкільними обідами.

Симптоми отруєння почали виявлятися в учнів чотирьох початкових шкіл після обіду.

Зокрема, у сімох дітей був діагностований гастроентерит, але госпіталізація не знадобилася, повідомляє CNA з посиланням на міський департамент освіти.

Після того, що сталося, влада наказала призупинити роботу фірм, що постачають харчування у потерпілі навчальні заклади, а також в інші 19 шкіл для профілактики.

Зразки їжі були направлені на експертизу, результати якої очікуються протягом 15 днів.

Нагадаємо, що у російському Красноярську чотири людини померли після отруєння сурогатним алкоголем.