НОВИНИУ місті Тайбей на Тайвані 498 школярів отруїлася неякісними шкільними обідами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Тайвані майже 500 дітей отруїлися їжею в школі
Влада наказала призупинити роботу фірм, що постачають харчування
Експерти з'ясовують причину отруєння. Фото: adelaidenow.com.au
Симптоми отруєння почали виявлятися в учнів чотирьох початкових шкіл після обіду.
Зокрема, у сімох дітей був діагностований гастроентерит, але госпіталізація не знадобилася, повідомляє CNA з посиланням на міський департамент освіти.
Після того, що сталося, влада наказала призупинити роботу фірм, що постачають харчування у потерпілі навчальні заклади, а також в інші 19 шкіл для профілактики.
Зразки їжі були направлені на експертизу, результати якої очікуються протягом 15 днів.
Нагадаємо, що у російському Красноярську чотири людини померли після отруєння сурогатним алкоголем.
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