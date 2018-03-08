На техніці зловмисників були виявлені вказівки від російських спецслужб
"Оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність шести жителів Одеси, двох - Київської області, жителя Бахмута Донецької області та жителів Чернівецької та Івано-Франківської областей, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот у російських соціальних мережах ВКонтакті і Однокласники", - розповіли у СБУ.
Як повідомляється, за вказівкою з Росії вони розміщували у соцмережах матеріали з закликами до зміни кордонів України і пропагандою проросійських терористичних організацій "Л/ДНР".
"За антиукраїнську діяльність зловмисники отримували грошову винагороду від російських кураторів. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання адміністраторів співробітники СБ України виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами розміщення антиукраїнських матеріалів і отримання вказівок від російських спецслужб", - додали у відомстві.
Відзначимо, що парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект №6688, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.
Нагадаємо, що до порядку денного Верховної Ради включили законопроект, яким хочуть дозволити СБУ блокувати сайти. Авторами закону є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновіл (обидва - НФ).
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