На техніці зловмисників були виявлені вказівки від російських спецслужб

Служба безпеки України викрила в п'яти областях країни діяльність 11 прокремлівських пропагандистів, які через соціальні мережі займалися антиукраїнськими провокаціями.

"Оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність шести жителів Одеси, двох - Київської області, жителя Бахмута Донецької області та жителів Чернівецької та Івано-Франківської областей, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот у російських соціальних мережах ВКонтакті і Однокласники", - розповіли у СБУ.

Як повідомляється, за вказівкою з Росії вони розміщували у соцмережах матеріали з закликами до зміни кордонів України і пропагандою проросійських терористичних організацій "Л/ДНР".