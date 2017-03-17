ПОЛІТИКА НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині чиновник облдержадміністрації "погорів" на хабарі
Чиновник вимагав у місцевого підприємця 10% "відкату" за сприяння в укладенні контракту на 800 тис грн
Фото: з відкритих джерел
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав у місцевого підприємця десять відсотків "відкату" за сприяння в укладенні контракту на вісімсот тисяч гривень для проведення ремонтних робіт на об'єктах комунальної власності, повідомляє прес-служба СБУ.
"Оперативники СБ України затримали зловмисника в робочому кабінеті під час отримання першої частини хабара у розмірі тридцяти двох тисяч гривень", - зазначили в прес-службі.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 березня, співробітники Національної поліції проводили обшуки в мерії Тернополя.
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17 03 2017 18:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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