На Тернопільщині чиновник облдержадміністрації "погорів" на хабарі

Чиновник вимагав у місцевого підприємця 10% "відкату" за сприяння в укладенні контракту на 800 тис грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав у місцевого підприємця десять відсотків "відкату" за сприяння в укладенні контракту на вісімсот тисяч гривень для проведення ремонтних робіт на об'єктах комунальної власності, повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники СБ України затримали зловмисника в робочому кабінеті під час отримання першої частини хабара у розмірі тридцяти двох тисяч гривень", - зазначили в прес-службі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 березня, співробітники Національної поліції проводили обшуки в мерії Тернополя.