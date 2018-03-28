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На Тернопільщині два вагони приміського поїзда зійшли з рейок після того, як злодії розібрали колії

Унаслідок події ніхто не постраждав
У Тернопільській області два вагони приміського поїзда зійшли з рейок після того, як злодії викрали матеріали верхньої будови колії.
На Тернопільщині два вагони приміського поїзда зійшли з рейок після того, як злодії розібрали колії Фото: bbc.co.uk

Пригода трапилася 27 березня о 15:20 на 20 км перегону Гусятин - Копичинці в Тернопільській області. Зійшли з рейок два вагони приміського поїзда № 6285 Гусятин - Чортків. За результатами експертизи, причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу залізниці, - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Вагони зазначеного поїзда зійшли з рейок в результаті викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії. Про факт незаконного втручання в роботу залізниці повідомили прокуратуру і Службу безпеки України. За цим фактом порушено кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів і співробітників залізниці не постраждав.

"Пасажири поїзда були доставлені за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи.

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