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125 людей евакуювали на Тернопільщині внаслідок пожежі у районій лікарні

Постраждалих і загиблих унаслідок пожежі немає
Рятувальники ліквідували пожежу у центральній районній лікарні міста Теребовля Тернопільської області.
125 людей евакуювали на Тернопільщині внаслідок пожежі у районій лікарні фото: ternopil.dsns.gov.ua

14 січня о 09:11 до оперативно-диспетчерської служби області надійшло повідомлення про задимлення в підвалі Теребовлянської ЦРЛ, - повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

Прибувши до місця надзвичайної події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, площа пожежі становить 4 кв. м.

Із приміщення ЦРЛ черговим караулом та обслуговуючим персоналом лікарні було евакуйовано 125 осіб, з них вісім важкохворих, 72 хворих, 15 осіб обслуговуючого персоналу та 30 відвідувачів.

О 09:36 загоряння було повністю ліквідовано. 

Вогнем пошкоджено електрощитову, проводку, двері та три вікна.

Фото: ternopil.dsns.gov.ua

За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками Головного управління Нацполіції області.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Нагадаємо, у Києві рятувальники ліквідували пожежу в одному з цехів заводу "Квазар" на вул. Північно-Сирецькій, 3.

Під час пожежі двоє працівників заводу отримали опіки. Потерпілих передали медикам.

 
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14 01 2017 17:31
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