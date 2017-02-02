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На Тернопільщині ліквідовано незаконну заправку

Нелегальна АЗС реалізувала фальсифікованого пального на понад півмільйона гривень
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області виявили незаконну заправку на території одного із місцевих будівельних підприємств.
На Тернопільщині ліквідовано незаконну заправку Фото: avtoblog.ua

Автозаправну станцію облаштували, встановивши ємкість для зберігання дизпалива орієнтовним об’ємом 50 куб. м та паливно-роздавальну колонку, які з’єднали між собою комунікаціями, інформує прес-служба ДФС.

Реалізацію дизпалива здійснював 48-річний місцевий житель за готівкові кошти.


Фото: sfs.gov.ua

"При цьому на вказаній АЗС відсутні будь-які дозвільні документи та реєстратор розрахункових операцій, а реалізація пального проводилась без відображення в обліку та без будь-яких документів, що засвідчують його походження, виробника та якість", - йдеться у повідомленні.


Фото: sfs.gov.ua

За результатами обшуку виявлено та вилучено обладнання, комп’ютерну техніку, 17 тис. літрів дизпалива на загальну суму 560 тис. гривень.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в період з 5 по 10 січня 2017 року ціни на всі палива зросли в ряді мереж АЗС.

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02 02 2017 09:55
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