На Тернопільщині ліквідовано незаконну заправку
Автозаправну станцію облаштували, встановивши ємкість для зберігання дизпалива орієнтовним об’ємом 50 куб. м та паливно-роздавальну колонку, які з’єднали між собою комунікаціями, інформує прес-служба ДФС.
Реалізацію дизпалива здійснював 48-річний місцевий житель за готівкові кошти.
Фото: sfs.gov.ua
"При цьому на вказаній АЗС відсутні будь-які дозвільні документи та реєстратор розрахункових операцій, а реалізація пального проводилась без відображення в обліку та без будь-яких документів, що засвідчують його походження, виробника та якість", - йдеться у повідомленні.
Фото: sfs.gov.ua
За результатами обшуку виявлено та вилучено обладнання, комп’ютерну техніку, 17 тис. літрів дизпалива на загальну суму 560 тис. гривень.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в період з 5 по 10 січня 2017 року ціни на всі палива зросли в ряді мереж АЗС.
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