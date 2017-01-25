На Тернопільщині перекинувся пасажирський мікроавтобус: є жертви
У салоні перебувало понад 20 пасажирів, серед них - одна дитина, повідомляє ГУ НП Нацполіції в Тернопільській обл.
Унаслідок ДТП 12 осіб звернулися до лікарні по допомогу, одна людина потрапила до реанімації. У деяких людей виявлено переломи.
За словами правоохоронців, автобус о 12:00 виїхав із Шумська. У 8 км від місця відправлення автобус почало заносити і кидати з боку в бік. Попередня причина цього - ожеледь на дорозі.
Фото: tp.npu.gov.ua
Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити кермування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося, і автобус перекинувся на узбіччі.
Нагадаємо, що в Одесі біля ринку "Привоз" трамвай зійшов з рейок. Унаслідок ДТП постраждало 5 легкових автомобілів.
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