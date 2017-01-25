На Тернопільщині перекинувся пасажирський мікроавтобус: є жертви

У Тернопільській області на трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус Шумськ - Тернопіль марки Mercedes Sprinter.

У салоні перебувало понад 20 пасажирів, серед них - одна дитина, повідомляє ГУ НП Нацполіції в Тернопільській обл.

Унаслідок ДТП 12 осіб звернулися до лікарні по допомогу, одна людина потрапила до реанімації. У деяких людей виявлено переломи.

За словами правоохоронців, автобус о 12:00 виїхав із Шумська. У 8 км від місця відправлення автобус почало заносити і кидати з боку в бік. Попередня причина цього - ожеледь на дорозі.



Фото: tp.npu.gov.ua

Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити кермування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося, і автобус перекинувся на узбіччі.

Нагадаємо, що в Одесі біля ринку "Привоз" трамвай зійшов з рейок. Унаслідок ДТП постраждало 5 легкових автомобілів.