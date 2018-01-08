На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула восьмирічна дівчинка

У Чорткові Тернопільської області під колесами автомобіля MITSUBISHI Canter загинула восьмирічна дитина. Її мама з тілесними ушкодженнями в лікарні.

Як розповіли в поліції, ДТП трапилася в середу, 1 серпня. Водій транспортного засобу, рухаючись вулицею Шевченка, виїхав на тротуар, коли там проходила мама зі своєю малолітньою донькою. Перехожі опинилися під колесами іномарки, дівчинка померла ще до приїзду лікарів швидкої.

"Відомості про подію внесені до ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ. Водія направили в медзаклад, аби перевірити його на стан сп'яніння. Кермувальника затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як встановили правоохоронці, підозрюваний в 2009 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно. Триває слідство", – зазначили правоохоронці.



Фото: tp.npu.gov.ua

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