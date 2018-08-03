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На Тернопільщині підліток, щоб не йти на урок танців, "замінував" житло вчительки

Правоохоронці склали адміністративні матеріали стосовно матері дитини
У Тернопільській області неповнолітній хлопець заявив про "мінування" помешкання своєї вчительки танців.
На Тернопільщині підліток, щоб не йти на урок танців, "замінував" житло вчительки Фото: ua.korrespondent.net

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що хлопець "не хотів йти на заняття з танців", відтак він зателефонував своїй викладачці та повідомив про закладання вибухівки у її домі.

Правоохоронці склали адміністративні матеріали стосовно матері дитини.

Нагадаємо, наприкінці січня київські поліцейські оперативно встановили особу псевдомінерки банківського відділення та місце її перебування, правопорушницю затримали вдома.

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08 03 2018 17:46
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