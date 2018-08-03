CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Тернопільській області неповнолітній хлопець заявив про "мінування" помешкання своєї вчительки танців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині підліток, щоб не йти на урок танців, "замінував" житло вчительки
Правоохоронці склали адміністративні матеріали стосовно матері дитини
Фото: ua.korrespondent.net
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що хлопець "не хотів йти на заняття з танців", відтак він зателефонував своїй викладачці та повідомив про закладання вибухівки у її домі.
Правоохоронці склали адміністративні матеріали стосовно матері дитини.
Нагадаємо, наприкінці січня київські поліцейські оперативно встановили особу псевдомінерки банківського відділення та місце її перебування, правопорушницю затримали вдома.
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08 03 2018 17:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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