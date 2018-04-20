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На Тернопільщині побили журналістів під час зйомок, — поліція

Журналісти дістали легкі тілесні ушкодження
У Тернопільській області побили журналіста та оператора під час виконання ними редакційного завдання. Поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.
На Тернопільщині побили журналістів під час зйомок, — поліція фото: obozrevatel.com

Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

Удень 20 квітня журналіст інтернет-видання "Волинь24" та оператор "12 каналу" з Луцька зайшли на територію одного з приватних підприємств. Під час зйомок на них напав один із працівників установи.

Унаслідок нападу журналісти дістали легкі тілесні ушкодження. Їх направили на судово-медичну експертизу.

За словами журналістів, вони виконували редакційне завдання щодо викриття роботи нелегальних заправних станцій Західного регіону.

Нагадаємо, що у лютому 2018 року в Україні зафіксували 8 випадків застосування сили проти журналістів.

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20 04 2018 20:22
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