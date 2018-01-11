На Тернопільщині рятувальники від ночі гасять сховище з кукурудзою

У Тернопільській області рятувальники понад 7 годин гасять пожежу на зерносушарці у м.Борщів.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам близько 3:30 ранку. До моменту приїзду пожежників вогонь охопив близько 300 кв. м сховища, на підмогу виїхали підрозділи пожежної охорони з населених пунктів Мельниця-Подільська, Озеряни і Більче-Золоте, повідомляє прес-служба ДСНС.

Усього на гасіння і підвезення води залучено 6 одиниць пожежної техніки та 18 рятувальників.

До 5:05 спільними зусиллями пожежу вдалося локалізувати. Триває ліквідація. Горять елементи покрівлі сушарки на площі 300 кв.м і один з 14 відсіків зерносушарки, площею орієнтовно 60 м.кв, в якому зберігається 30 тонн кукурудзи в качанах.