На Тернопільщині СБУ спіймала на хабарі депутата міськради

Депутат вимагав у жителя Бережан хабар у розмірі 2 тис доларів

Одного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою затримала при отриманні неправомірної вигоди.

"За отримання позитивного рішення земельної комісії та сесії міської ради про передачу декількох земельних ділянок у власність і оренду вимагач вимагав у жителя райцентру дві тисячі доларів", - повідомила прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в центрі Бережан при передачі йому обіцяної "винагороди".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, що провоохоронці спіймали в Одеській області посадовця "Одеської дистанції електропостачання" регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" на хабарі в $10,5 тис.