CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою затримала при отриманні неправомірної вигоди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині СБУ спіймала на хабарі депутата міськради
Депутат вимагав у жителя Бережан хабар у розмірі 2 тис доларів
Фото: з відкритих джерел
"За отримання позитивного рішення земельної комісії та сесії міської ради про передачу декількох земельних ділянок у власність і оренду вимагач вимагав у жителя райцентру дві тисячі доларів", - повідомила прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника в центрі Бережан при передачі йому обіцяної "винагороди".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, що провоохоронці спіймали в Одеській області посадовця "Одеської дистанції електропостачання" регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" на хабарі в $10,5 тис.
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22 02 2017 18:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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