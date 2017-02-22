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На Тернопільщині СБУ спіймала на хабарі депутата міськради

Депутат вимагав у жителя Бережан хабар у розмірі 2 тис доларів
Одного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою затримала при отриманні неправомірної вигоди.
На Тернопільщині СБУ спіймала на хабарі депутата міськради Фото: з відкритих джерел

"За отримання позитивного рішення земельної комісії та сесії міської ради про передачу декількох земельних ділянок у власність і оренду вимагач вимагав у жителя райцентру дві тисячі доларів", - повідомила прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в центрі Бережан при передачі йому обіцяної "винагороди".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, що провоохоронці спіймали в Одеській області посадовця "Одеської дистанції електропостачання" регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" на хабарі в $10,5 тис.

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22 02 2017 18:18
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