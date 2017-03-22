На Тернопільщині СБУ викрила на хабарництві прокурора

Прокурор вимагав 20 тис. грн зі свого підлеглого за невжиття до нього дисциплінарних заходів через недоліки в роботі

Служба безпеки України викрила на хабарництві керівника однієї з місцевих прокуратур Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав 20 тис. грн зі свого підлеглого за невжиття до нього дисциплінарних заходів через недоліки в роботі, повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника в приміщенні прокуратури під час отримання частини хабаря в розмірі 5 тис. грн.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.