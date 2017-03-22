НОВИНИСлужба безпеки України викрила на хабарництві керівника однієї з місцевих прокуратур Тернопільської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині СБУ викрила на хабарництві прокурора
Прокурор вимагав 20 тис. грн зі свого підлеглого за невжиття до нього дисциплінарних заходів через недоліки в роботі
Фото: talkinbusiness.nl
Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав 20 тис. грн зі свого підлеглого за невжиття до нього дисциплінарних заходів через недоліки в роботі, повідомляє прес-служба СБУ.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника в приміщенні прокуратури під час отримання частини хабаря в розмірі 5 тис. грн.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.
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22 03 2017 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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