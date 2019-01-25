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На Тернопільщині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ

"За перехід з УПЦ Московського патріархату до помісної Церкви виступили близько 900 жителів Суража"
Парафію Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж Шумського району прийнято до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.
На Тернопільщині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ Фото:Укрінформ

Відповідний указ архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор підписав 25 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Збори релігійної громади одного з найбільших сіл Шумщини відбулися ще 20 січня. 90% присутніх на них підтримали рішення про зміну канонічної приналежності громади. Зборам передував збір підписів за це рішення. За перехід з УПЦ Московського патріархату до помісної Церкви виступили близько 900 жителів Суража", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що парафія Різдва Пресвятої Богородиці стала п’ятою у Шумському районі і дев’ятою в області, котра офіційно приєдналася до Православної церкви України.

Нагадаємо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

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25 01 2019 22:45
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