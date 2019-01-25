На Тернопільщині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
Відповідний указ архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор підписав 25 січня, повідомляє "Укрінформ".
"Збори релігійної громади одного з найбільших сіл Шумщини відбулися ще 20 січня. 90% присутніх на них підтримали рішення про зміну канонічної приналежності громади. Зборам передував збір підписів за це рішення. За перехід з УПЦ Московського патріархату до помісної Церкви виступили близько 900 жителів Суража", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що парафія Різдва Пресвятої Богородиці стала п’ятою у Шумському районі і дев’ятою в області, котра офіційно приєдналася до Православної церкви України.
Нагадаємо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
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