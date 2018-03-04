На Тернопільщині солдата ув'язнили на 11 років за самовільне залишення частини
"Зганьбив ім’я військової частини. На Тернопільщині 26-річний засуджений, а на 2015 рік – солдат С., зумисне, без поважних причин і без дозволу командування в/ч наприкінці вересня другого року війни самовільно залишив на 11 днів розташування частини. І вже за три тижні, 30 жовтня, знову вирішив сховатися від служби. Не з’явившись вчасно до розташування в/ч із лікувального закладу, так провів 2,5 місяці на власний розсуд", - повідомив військовий прокурор сил АТО Олег Сенюк у Facebook.
За даними Сенюка, у ході судового засідання обвинувачений повністю визнав вину і розкаявся.
Тернопільський міськрайсуд Тернопільської області при призначенні йому покарання врахував тяжкість злочину, а також уже наявність у нього судимості в минулому – за ч. 4 ст. 187, п.6 ч. 2 ст. 115, а також за ч. 4 ст. 407 КК України, і виніс остаточний вирок – 11 років позбавлення волі та конфіскація майна.
Нагадаємо, що тернопільські правоохоронці, які на відео танцювали під пісню російського співака Олега Газманова про "російських офіцерів", визнали в свою вину і відправляться служити в зону АТО на два місяці.
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